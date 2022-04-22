تنسيقية الأحزاب تنشر فيديوجراف بمناسبة اليوم الدولي لأمنا الأرض

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديوجراف عن اليوم الدولى لأمنا الأرض، والذي يأتي في 22 أبريل، من كل عام، ويهدف إلى نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وبهذه المناسبة قام محرك البحث "جوجل" بتغيير شعاره الرسمي بواجهته الرئيسية احتفالا بهذا اليوم.

ويعد يوم الأرض، وهو حدث سنوي يحتفل به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل لإظهار الدعم لحماية البيئة، احتفل بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدا حول العالم.

فيما وضع محرك البحث "جوجل" مقطع فيديو قصير، يحمل عدة صور ملتقطة توضح تغير المناخ على الكرة الأرضية، من تواريخ سنوية مختلفة، ويأتي ذلك في إطار دعم جوجل لحماية البيئة، والتوعية تجاه مواجهة أثار تغير المناخ.

ويهدف التذكير بحماية البيئة والحفاظ على سلامتها وصحتها، وتم الإعلان عنه بمبادرة من بوليفيا فى الدورة الـ 63 للأمم المتحدة، ويشهد اليوم عقد مؤتمرات علمية وتقام المعارض وتغرس الأشجار، ويتيح اليوم فرصة التعرف على التحديات التى تواجهها البشرية.

وأوضح الفيديوجراف، أن مصر ملتزمة بقضايا البيئة وتشارك فى جهود حماية الأرض، وتستضيف مصر مؤتمر الأطرف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27.