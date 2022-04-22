الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية الأحزاب تنشر فيديوجراف بمناسبة اليوم الدولي لأمنا الأرض

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديوجراف عن اليوم الدولى لأمنا الأرض، والذي يأتي في 22 أبريل، من كل عام، ويهدف إلى نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وبهذه المناسبة قام محرك البحث "جوجل" بتغيير شعاره الرسمي بواجهته الرئيسية احتفالا بهذا اليوم.

ويعد يوم الأرض، وهو حدث سنوي يحتفل به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل لإظهار الدعم لحماية البيئة، احتفل بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدا حول العالم.

فيما وضع محرك البحث "جوجل" مقطع فيديو قصير، يحمل عدة صور ملتقطة توضح تغير المناخ على الكرة الأرضية، من تواريخ سنوية مختلفة، ويأتي ذلك في إطار دعم جوجل لحماية البيئة، والتوعية تجاه مواجهة أثار تغير المناخ.

ويهدف التذكير بحماية البيئة والحفاظ على سلامتها وصحتها، وتم الإعلان عنه بمبادرة من بوليفيا فى الدورة الـ 63 للأمم المتحدة، ويشهد اليوم عقد مؤتمرات علمية وتقام المعارض وتغرس الأشجار، ويتيح اليوم فرصة التعرف على التحديات التى تواجهها البشرية.

وأوضح الفيديوجراف، أن مصر ملتزمة بقضايا البيئة وتشارك فى جهود حماية الأرض، وتستضيف مصر مؤتمر الأطرف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27.

تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الدولى لأمنا الأرض كوكب الارض جوجل تغير المناخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

المفتي يكشف حكم الاعتكاف فى المنزل.. وطريقة استغلال العشر الأواخر من رمضان

اعترافات طالبة كلية الطب المتهمة بقتل حبيبها فى مصر الجديدة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

مشروعات الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 وأوراق التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

مؤمن المحمدي

نشيد شالكه

السمّاح عبد الله

عماد الغزالى

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى