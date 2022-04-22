توقيت أذان المغرب اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات

يبحث المسلمون في كل أرجاء مصر عن توقيت أذان المغرب اليوم الجمعة 21 رمضان في القاهرة والمحافظات، وذلك لمعرفة توقيت الإفطار وعدد ساعات الصوم.

ويستعرض "الدستور" لقراءه توقيت أذان المغرب اليوم الجمعة 21 رمضان في القاهرة والمحافظات.

توقيت أذان المغرب اليوم الجمعة في القاهرة

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:27 مساءً.

أذان المغرب في الإسكندرية

- أذان المغرب: الساعة 06:33 مساءً.

أذان المغرب في طنطا

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:29 مساءً.

أذان المغرب في محافظة أسيوط

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:23 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة سوهاج

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:21 مساءً.

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الدعاء المستحب وقت أذان المغرب في رمضان

اللهم طهرني في رمضان من الذنوب والأمراض، واجعلني من عبادك الصابرين على ما كتبته لهم من أقدار، ولا تحرمني التوفيق وصحبة الأخيار.

اللهم حببني في كل عمل وفعل يقربني منك.. وباعد بيني وبين كل عمل وفعل يبعدمي عنك يا الله.

اللهم اجعلني ممن صام شهرك وعمل على طاعتك وأدرك ليلة القدر يا الله.

اللهم زيني فيه بالستر والعفاف وارزقني فيه العتق من النيران.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور عقلي.

اللهم ارزقني طاعتك وحببني في كل عمل صالح يقربني منك يا الله.

اللهم أرزقني العون والقوة على صيام رمضان، وارزقني فيه رحمتك ومغفرتك وجنة الرضوان، واجعلني من عبادك الذين شملتهم رحمتك.

ربي اجعلني في شهر رمضان، من عبادك الذين قد رحمتهم في أول الشهر، والذين غفرت لهم في أوسط الشهر، والذين عتقت رقابهم من النار من آخر الشهر.

ربي استر عيوبي، واغفر لي ذنوبي، وتقبل من أعمالي ودعائي، واجب لي مسألتي، واشملني برحمتك.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة والمحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف أن مواعيد إقامة صلاة وخطبة عيد الفطر في القاهرة ستكون في تمام الساعة 5:36 دقيقة وفي محافظة الجيزة الساعة 5:37 دقيقة وفي محافظة الإسكندرية الساعة 5:40 دقيقة وفي محافظة بورسعيد الساعة 5:30 دقيقة وفي محافظة السويس ستكون في تمام الساعة 5:31 دقيقة.