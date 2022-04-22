الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤولة أممية: إفريقيا بحاجة لأن يكون لها صوتا أعلى بمجالس إدارة المؤسسات المالية

مجلس الامن
مجلس الامن

دعت فيرا سونجوي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية من أجل إفريقيا لأن يكون لإفريقيا صوتا أعلى في القرارات التي تشكل عالم المال.
وقالت سونجوي - في مقالة نشرتها اليوم صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية - "إنه قد حان الوقت لقيام مؤسسات (بريتون ووذز)، حيث أن صندوق النقد والبنك الدوليين في حاجة إلى إعادة التشكيل، من أجل إحداث تغيير والاستجابة لاحتياجات معظم دول العالم".
وأوضحت أن إفريقيا في حاجة إلى أن يكون لها صوتا أعلى في مجالس إدارة المؤسسات المالية ومنتديات صنع القرار، وأن تحظى بحجم أكبر من التدفقات المالية.. مشيرة إلى أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ستكون اختبارا لهذا الأمر.
وأشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن اقتصادات إفريقيا تأثرت بحائحة "كورونا" والتغيرات المناخية والصراعات والإرهاب والجفاف والفيضانات وأيضا المجاعات.. مضيفة أن القدرة على الصمود تحتاج إلى استثمارات.

لندن أفريقيا الامم المتحدة المملكة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

اعترافات طالبة كلية الطب المتهمة بقتل حبيبها فى مصر الجديدة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

«فى الابتلاء ده من 2017».. الإعلامية سالى عبد السلام تروى معاناتها مع «الثعلبة»

الغربية تسجل صفر إصابات بكورونا

مشروعات الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 وأوراق التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السمّاح عبد الله

عماد الغزالى

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى