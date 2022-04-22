توفيق عبدالحميد: أنا ابن شرعي للطبقة المتوسطة

يواصل الفنان توفيق عبد الحميد تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل “يوتيرن” الذي يخوض بطولته أمام الفنانة ريهام حجاج، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته بموسم رمضان الحالي.

وأعرب “توفيق” عن انتمائه للطبقة المتوسطة، وأنه يهتم بهم في الدراما التلفزيونية، ويفضل أن يناقش أفراحهم وهمومهم بالدراما، فشارك منشور قائلا: “أنا ابن شرعي للطبقة المتوسطة، ابن حي شبرا، علشان كده بفضل دايما فى الدراما التلفزيونية تحديدا يبقى الناس دى هى الموضوع بأفراحهم وهمومهم”.

جدير بالذكر أن مسلسل “يوتيرن” الذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، يعرض على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.