الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات طالبة كلية الطب المتهمة بقتل حبيبها فى مصر الجديدة

المتهمة
المتهمة

كشفت أقوال طالبة كلية الطب، المتهمة بقتل حبيبها بمصر الجديدة أمام رجال المباحث عقب ضبطها، عن أنها تربطها علاقة عاطفية بالمجني عليه منذ فترة زمنية، وأن أصدقائهما على علم بذلك.

وأضافت أن تلك العلاقة تطورت لعلاقة جنسية بينهما، وعندما طلبت منه الزواج رفض.

وأشارت المتهمة إلى أنها استغلت وجود خلافات مالية بين المتوفى و"ف. ع" 20 سنة، طالب بنفس الفرقة وصديق مشترك بينهما، حيث كان المجني عليه اقترض مبلغا ماليا منه وأقنعته باسترداده منه، واتفقت مع المتهم الثاني على استدراج الضحية وعندما حضر أجهزا عليه بسكين في رقبته.

كان قد ورد بلاغ إلى رئيس مباحث مصر الجديدة يفيد باختفاء طالب جامعي في ظروف غامضة ووجود شبهة جنائية وراء ذلك.

وبالتحري، تبين أن المجني عليه طالب في الفرقة الأولى بكلية طب بإحدى الجامعات الحكومية، وكان يرتبط بعلاقة عاطفية بفتاة زميلته بذات بالكلية وتركها في الآونة الأخيرة.

وتبين من التحريات تورط الفتاة في اختفائه، وعقب تقنين الإجراءات والقبض عليها وبمناقشتها اعترفت بقيامها باستدراجه بواسطة صديق مشترك بينهما، وقتله بسكين، وأرشدت عن الجثة والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أقوال طالبة كلية الطب المتهمة قتل حبيبها مصر الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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اعترافات طالبة كلية الطب المتهمة بقتل حبيبها فى مصر الجديدة

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