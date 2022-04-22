الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بقتل شخص وإصابة 2 في مشاجرة بالمرج يعيد تمثيل الواقعة أمام النيابة

مشاجرة
مشاجرة

يجرى المتهم بقتل شخص وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية في مشاجرة بينهم بمنطقة المرج، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، حيث اصطحبه فريق من النيابة العامة لموقع الحادث لإعادة تمثيل الواقعة على مسرح الجريمة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال أحد الأشخاص متوفى إثر إصابته برش خرطوش متفرق بالجسم وشقيقه، مصاب برش خرطوش إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنهما بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلًا من طرف أول المصاب المشار إليه وشقيقه متوفى طرف ثان أحد الأشخاص له معلومات جنائية وآخر قاما على إثرها الطرف الثاني بإحضار أسلحة نارية وإطلاق أعيرة خرطوش تجاه المصاب وشقيقه المتوفى محدثان ما بهما من إصابات التي أودت بحياة أحدهما، وكذا إصابة شخص آخر تصادف مروره بمحل الواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة النارية وعدد من الطلقات النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المتهم قتل شخص طلقات نارية مشاجرة المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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