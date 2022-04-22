«ومن الحب ما قتل».. طالبة بكلية الطب تقتل حبيبها بعد هجره لها

قتل طالبة في كلية الطب حبيبها بعد هجره لها بمنطقة مصر الجديدة.

ورد بلاغ إلى رئيس مباحث مصر الجديدة يفيد باختفاء طالب جامعي في ظروف غامضة ووجود شبهة جنائية وراء ذلك.

وبالتحري تبين أن الطالب في الفرقة الأولى بكلية طب بإحدى الجامعات الحكومية وكان يرتبط بعلاقة عاطفية بفتاة زميلته بذات بكلية الطب وتركها في الآونة الأخيرة.

وتبين من التحريات تورط الفتاة في اختفائه وعقب تقنين الإجراءات والقبض عليها وبمناقشتها اعترفت بقيامها باستدراجه بواسطة صديق مشترك بينهم، وقتله بسكين وأرشدت عن الجثة والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.