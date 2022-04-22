أسوان تحظر نقل رءوس الماشية خارج المحافظة شهرًا

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حظر نقل رءوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر، كما يحظر دخولها دون ترقيم، بحيث تكون لها بطاقة ورقية مدون عليها الرقم المسجل لها، والتحصينات التي تلقاها الحيوان، وخاصة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وهو الذى يستلزم من مديرية الطب البيطرى توفير أطباء بيطريين بالأكمنة الأمنية المقامة على مداخل ومخارج المحافظة بالتعاون مع أجهزة الشرطة المختصة.

جاء ذلك فى إطار سعى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، ومنع أى تلاعب يقوم به بعض التجار الجشعين وأصحاب المصالح الخاصة.

كما شمل القرار تسليم رءوس الماشية المضبوطة المخالفة للحظر لأقرب مدرسة زراعية، لحين ذبحها وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة لتحقيق التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم داخل الأسواق المحلية.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم التنسيق مع اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، لتشديد الرقابة بالأكمنة الأمنية فى مداخل ومخارج المحافظة، وأيضاً بالطرق المؤدية لأماكن تجمعات الثروة الحيوانية لضبط أى مخالفة للحظر.

ووجه عطية بقيام مديرية الطب البيطرى داخل الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف الحملات لإجراء الكشف على رءوس الماشية عن طريق الإدارات البيطرية، وخاصة التى تم حصرها بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وبمعاونة قسم أو نقطة الشرطة المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية فى حالة اكتشاف مرض أى حيوان، والعمل على علاجه.

وفى نفس السياق وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان في هذا الشأن، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالإزالة الفورية فى المهد ليلاً لمبنى كان مخصصا كحظائر لأحد تجار المواشى بقرية الكلح شرق وذلك على مساحة 3 آلاف م2، وتم رفع التشوينات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع صاحب الحظيرة.