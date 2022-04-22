الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بإطلاق النار أثناء مشاجرة فى شوارع المطرية

طلق ناري
طلق ناري

تمكن ضباط مباحث مركز المطرية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الجمعة، من ضبط مسجل خطر أشهر سلاحًا ناريًا وأطلق النار في الهواء أثناء مشاجرة مع أحد الأشخاص عقب تداول الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

و‏تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من ‏اللواء مدير مباحث المديرية برصد إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بنشر فيديو لأحد الأشخاص حاملًا بندقية خرطوش يتجول بها في أحد شوارع قرية العصافرة مركز المطرية، ‏برفقة بعض الأشخاص، حيث قام بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء دون إصابة أحد.

‏على الفور، انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد يسري، رئيس مباحث مركز المطرية، والقوة المرافقة له ‏وبالبحث والتحري تبينَّ أنها مشاجرة بين طرفين أحدهما عامل زراعي مقيم بقرية العصافرة دائرة المركز، وجزار مقيم بقرية العصافرة دائرة المركز، ‏والطرف الآخر من مركز المطرية، ‏ويُدعى ‏"عمر .إ ال" وشهرته "عمرو الخل"،‏ مقيم بمنطقة شرق السكة الحديد ومدرج  جنائيًا ‏بوحدة البحث الجنائي بالمركز سيطرة إجرامية.

وتمكن الرائد أحمد يسري، من القبض عليه، وتبيَّن أنه ‏مصاب بكدمات في الوجه والقدمين ‏وبحوزتهم بندقية خرطوش أجنبية الصنع ‏المُشار إليها في الفيديو، الذي تم نشره، وقام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء دون إصابة أحد ‏وأيضًا يطلق طلقات خرطوش حية من ذات العيار، ‏وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

مركز المطرية السكة الحديد مواقع التواصل الاجتماعي مسجل خطر النيابة العامة التواصل الاجتماعي البحث الجنائي

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وائل لطفي

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