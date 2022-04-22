الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استخراج قلم من تجويف عين طفل بالشرقية

الجراحة
الجراحة

أجرى الفريق الطبي بمستشفى طب وجراحة العيون "الرمد" بالزقازيق، عملية جراحية لاستخراج جسم غريب داخل تجويف العين، لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا. 

وتمت الجراحة بمشاركة الدكتور أيمن عبدالغفار، والدكتور محجوب هلال، والدكتورة هالة عبده، أطباء الرمد، وهيئة التمريض بقسم العمليات الجراحية، وإشراف الدكتور محمد حسين مدير المستشفى.

وتبيَّن أن الجسم عبارة عن نصف قلم جاف، في تجويف عين طفل يبلغ من العمر 12عامًا، وتوقع أهله أنها كدمة منذ أكثر من شهرين، ولم يظهر جليًا من خلال الأشعة المقطعية.

وأجرى الفريق الطبي، العملية الجراحية بنجاح واستخراج القلم، وسط حالة من الذهول من والدي الطفل، وهو بحالة جيدة، وتم التنبيه عليه بالمتابعة بالعيادات الخارجية لمدة أسبوع.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير المستشفى والأطباء، وهيئة التمريض، وجميع أفراد الفريق الطبي المعاون على الجهد المبذول لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.

اطباء الحرارة وزارة الصحة طفل محافظة مستشفى الخارجية الشرقية

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