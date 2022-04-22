«تعليم البحر الأحمر» تحصد المراكز الأولى في مسابقة المناظرات الصحفية الميدانية

أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن حصد عدد من المدارس التابعة للمديرية المراكز الأولى في مسابقة المناظرات الصحفية الميدانية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنها حصلت على 3 مراكز متقدمة في مسابقة المناظرات الصحفية الميدانية وهي فوز مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات بإدارة الغردقة التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية عن المرحلة الابتدائية.

كما فازت مدرسة جملات حراجى الثانوية التجارية بإدارة رأس غارب التعليمية (بالمركز الاول على مستوى الجمهورية) عن مرحلة التعليم الثانوي الفني، كما فازت مدرسة الشهيد وليد الجعفري بإدارة الغردقة التعليمية (بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية) عن المرحلة الإعدادية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن قطاع التعليم بالمحافظة استطاع من حصد عدد كبير من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية هذا العام، لافتًا إلى الدعم الذي تتلقاه المديرية من محافظ البحر الأحمر ومساندة قوية ومستمرة للطلاب وللعملية التعليمية بوجه عام وجعلت تعليم البحر الأحمر في تقدم مستمر على مستوى الجمهورية.

كما قدّم منير التهنئة للطلاب الفائزين ولمديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية الفائزة والموجهين الأوائل وموجة عام الصحافة بالمديرية، مشيدًا بالتعاون الذي يتم بين المديرية ومجلس أمناء المحافظة.