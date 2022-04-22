أحداث النهاردة| «النقد الدولي» يتوقع نموا 5.9% وميكنة المستشفيات

شهدت الوزارات والهيئات والقطاعات التابعة لها، نشاطا مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة، لتنفيذ المشروعات القومية ومنها حياة كريمة، ومتابعة الملفات اليومية ومعدلات الإنجاز من الوزراء والمسؤولين المختصين، والتى نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:-

الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى ٦,٢٪

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات «الجائحة» مع ما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

لافتًا إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١، ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

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أشار الوزير إلى أن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته فى تقرير«آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من ٥,٦٪ إلى ٥,٩٪ بنهاية يونيه المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

الصحة تنفذ خطة ميكنة الموارد البشرية والمستشفيات

كما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، البدء في تنفيذ خطة ميكنة الموارد البشرية بكافة مديريات الشئون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية،علاوة على تنفيذ خطة ميكنة المستشفيات التابعة للوزارة.

يأتي إطلاق مشروع ميكنة جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، في ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

وتقرر أن يكون مستشفى «أم المصريين» بمحافظة الجيزة، الوجهة الأولى لتنفيذ المشروع، وذلك لما يتمتع به من موقع جغرافي هام، كما أنه يخدم عدد كبير من سكان المنطقة المحيطة.

كما أنه سيتم تعميم مشروع الميكنة تباعًا على باقي المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية.

التعاون الدولي تؤكد أهمية التعاون والتنسيق الدولي للتغلب على التحديات المناخية

‏في سياق آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية G-24 المعنية بالشئون النقدية والتنمية الدولية، التي تعقد تزامنًا مع اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة ممثلي الحكومات من الدول الأعضاء، كما شارك في الاجتماع كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى المخاطر التي تحيط بالوضع الاقتصادي على مستوى العالم في الفترة الحالية بسبب معدلات التضخم المرتفعة ومشكلات سلاسل التوريد، والتحديات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يحتم ضرورة التعاون والتنسيق الدولي المستمر لوضع حلول لهذه التحديات وتضافر جهود مؤسسات التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف دعم الدول النامية والناشئة للتغلب على هذه التحديات.

وأوضحت "المشاط"، أن هذه التحديات تتسبب في تأثير مضاعف لاسيما وانها تتزامن مع سعي العالم لوضع حلول مبتكرة للتغلب لمحاولة تخفيف آثار التغيرات المناخية التي تنعكس بشكل سلبي على جهود التنمية في العالم وتتسبب في العديد من الأضرار، موضحة أن الوقت الحالي يتطلب تعاون دولي فعال ومستمر ودفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.

خطة لتطوير "الدلتا للأسمدة"

كما اجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع شركة "تكنيب" Technip الإيطالية التي تتولى إعداد الدراسة الخاصة بتطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا، وذلك بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا.

استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الجدول الزمني المعد لإتمام الدراسة التي تشمل أعمال التفتيش الهندسي والتقييم الفني لحالة المعدات في مصانع الشركة والتكلفة التقديرية للتطوير، موجها بتقليص مدة إعداد الدراسة تمهيدًا للطرح على مقاولي التنفيذ للإسراع بتنفيذ مشروع التطوير حرصا على إعادة إحياء الشركة.



"الشباب والرياضة" تُنفذ نموذج محاكاة مجلس النواب بمشاركة ٥٩٦ شاب وفتاة

كما تنفذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، فعاليات أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب المصري" بمشاركة ٥٩٦ شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية الفائزين فى الانتخابات التى أجرتها الوزارة إليكترونياً، والمُعينين من قِبل وزير الشباب والرياضة.

تقام فعاليات نموذج محاكاة مجلس النواب المصري خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ أبريل الجاري بدار الهيئة الهندسية، ويتضمن اليوم الأول جلسة تعريفية توضح الضوابط ومدونة السلوك البرلمانى، وكيفية الترشح لهيئة المكتب والانضمام لعضوية اللجان النوعية.