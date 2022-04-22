بعد فعاليات فنية وثقافية متنوعة.. اختتام معرض فيصل العاشر للكتاب اليوم

يختتم معرض فيصل الرمضاني للكتاب، في دورته الـ10 مساء اليوم، بأرض المعارض بالطالبية فيصل، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي نائب رئيس الهيئة.

وشهد المعرض طيلة الفترة الماضية منذ إفتتاحه يوم 11 رمضان، العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب الورش الثقافية المختلفة، والعروض الفنية.

ويشهد المعرض مساء اليوم، ندوة ضمن فعاليات احتفاء القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، بعنوان «شعبيات رمضان»، يشارك فيها الدكتور حسام محسب، والدكتور خالد أبو الليل، والشاعر مسعود شومان، ويدير الندوة الدكتور محمد شحاتة العمدة، وذلك في التاسعة والنصف مساء.

وشهد المعرض أمس، ضمن احتفاء القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، ندوة بعنوان «المراقبة وأثرها في استقامة المجتمع»، مع الدكتور رمضان محمد عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، وأدارها مروان حماد.

وقال الدكتور رمضان عبد الرازق: «المراقبة من الله وحين يستشعر الإنسان أن الله يراه في كل وقت وكل مكان فهذا ينتج أعظم سلوك أخلاقي، الله هو من يراقبك وكان الله على كل شيء رقيب"، والملائكة تراقب، وسيدنا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، والأرض تراقبك».

وأوضح «عبدالرزاق»، «أن من يخرج من بيته سعيا للرزق فهو مجاهد في سبيل الله وتشهد الأرض على كل إنسان، كما تأتى المراقبة من الجوارح وهي كل جزء من أجزاء جسم الإنسان، مضيفا المراقبة من أعظم دروس شهر رمضان فالامتناع عن الأكل والشرب وانت لا يراك أحد تلك هي المراقبة، وينبغي أن تستمر المراقبة في باقي الشهور. وأعظم ما نتقن به العمل هو المراقبة».

ودارت أسئلة الجمهور حول ليلة القدر، وقال الشيخ: «إن نستشعر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وعن توزيع لحم ذبيحة النذر قال أنها بالكامل للفقراء، وعن الفرق بين الفقير والمسكين أوضح أن الفقير هو من ليس له مورد رزق أو دخل، وأما المسكين فهو من له دخل ولكنه لا يكفيه».