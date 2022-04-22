محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طرق ميت رهينة وسقارة السياحى بالبدرشين

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية؛ لمتابعة أعمال رصف وتطوير محاور مرورية مؤدية للمناطق الأثرية والسياحية والرابطة بين القرى بمركز ومدينة البدرشين؛ للوقوف على نسب التنفيذ، وجودة الأعمال المنفذة على الطبيعة.

وعاين المحافظ أعمال رصف الطبقة السطحية بمشروع تطوير طريق سقارة السياحي، والجاري تنفيذه بدءا من طريق المريوطية وبطول ١.٥ كم وعرض ١١ م، ويسهم في استكمال الشكل الحضاري لمسار ذلك القطاع بالكامل.

وأكد محافظ القاهرة الجيزة، أن أعمال التطوير تأتي استكمالًا للاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير المناطق المحيطة والطرق المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية، لما لها من أهمية كبيرة.

ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، بجانب طلاء الأسوار على جانبي الطريق بشكل موحد ومراعاة تنفيذ المطبات الصناعية ومهدئات السرعة، طبقا للمواصفات الفنية لما لذلك من أهمية مرورية، إضافة إلى أن الطريق يشهد تواجد للأفواج السياحية.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير طريق ميت رهينة بطول ٤ كم وعرض ١٨ م موجها، بضرورة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بالمواصفات القياسية والفنية؛ لتسهيل الحركة المرورية بالطريق ولكي تتحمل عوامل الاستدامة.

وتابع محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين بدءاً من طريق مصر أسيوط الزراعي وحتى شارع عمرو بن العاص، وذلك بطول ١.١ كم وعرض ٢٢م في الاتجاهين، وذلك بعد إزالة كافة التعديات الموجودة بالطريق، وإجراء التنسيق العام إلى جانب تدعيمه بأعمدة الإنارة وإنشاء الجزيرة الوسطي وأرصفة مشاه، لافتا إلى أنه سيتم المتابعة الدورية لكافة مشروعات الطرق الجاري تنفيذها؛ للوقوف على نسب التنفيذ في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المحاور المرورية بالمحافظة.

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