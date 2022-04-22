إصابة ضابط بمباحث تموين القليوبية فى حادث مرورى على الطريق الزراعى

شهد الطريق الزراعي السريع، صباح اليوم، حادث تصادم سيارة ملاكي يقودها ضابط شرطة أمام مدينة طوخ، حيث اصطدمت سيارته بشجرة على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابته وتم نقله للمستشفى وعمل الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد تامر موسى حنفي، مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة بنزلة كوبري طوخ العلوي طريق مصر- إسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة ووجود مصاب.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ملاكي رقم «٤٩١٢ ق س ع» بشجرة نزلة كوبري طوخ العلوي طريق مصر- إسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة قيادة «أ م ع» 27 سنة نقيب شرطة بمباحث تموين القليوبية ومقيم بمدينة كفر شكر أثناء عودته للعمل انحرفت السيارة واصطدمت بالشجرة، ما أدى إلى إصابته بجرح في الذراع اليمنى وكدمه بالصدر وتم نقله للمستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.