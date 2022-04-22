«ثقافة أسيوط» تطلق احتفالية فنية ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفال فرع ثقافة أسيوط بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق 18 أبريل من كل عام، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط، ومحمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد بشير رئيس حي غرب ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط، ومحمود نجار رئيس مركز ديروط، وحسنى درويش رئيس مركز أسيوط، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع وأعضاء المحلس التنفيذي للمحافظة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم فقرة فنية لأطفال روضة مدرسة النهضة الابتدائية، ثم بعض الفقرات الفنية لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص بقيادة الفنان خالد نصر ثم فقرات شعرية؛ لبعض رؤساء أندية الأدب بالمراكز، كما وجهوا رسالة شكر وتقدير لمحافظ أسيوط لرعايته ودعمه لأندية الأدب والأدباء بأسيوط، وتكريمه المتميزين في كافة المجالات.

ثم تم تقديم عرض فني لفريق كورال أطفال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد، تحت إشراف الفنان جمال جلال وجمال عبدالناصر مدير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص، والفنانة صفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط.

وأشاد محافظ أسيوط بالأداء المتميز لرؤساء نادي الآدب وبفرقة الفنون الشعبية والكورال بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم للحركة الثقافية بالمحافظة ورعاية الموهوبين بقصور الثقافة وأندية الأدب بمراكز المحافظة، وتكريم المتميزين منهم في كافة الاحتفالات والمناسبات.

كما أشار المحافظ إلى أن احتفالات العيد القومي للمحافظة شملت العديد من الافتتاحات لبعض المشروعات الخدمية والتنموية بقرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تفقد العديد من المشروعات لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ بالعديد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى، لتطوير الريف المصرى، لافتاً إلى إنه يجرى تنفيذ أكثر من 1200 مشروع تنموي وخدمي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتكلفة أكثر من 25 مليار جنيه بعدد 149 قرية بـ 7 مراكز، وذلك بهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وتوفير حياة كريمة لهم.