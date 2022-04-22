الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 أطنان أسمنت دون مستندات فى الغربية

أطنان أسمنت
أطنان أسمنت

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، اليوم الجمعة، من ضبط 7 أطنان أسمنت دون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة «المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء دون ترخيص» بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية محافظة الغربية السلع الغذائية الاقتصاد المصرى الإدارة العامة شرطة التموين مديريات الأمن

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وائل لطفي

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