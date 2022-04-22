محافظ القليوبية يتفقد أعمال التطوير ونقل المضبوطات بالموقع الجديد

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية، أعمال نقل المضبوطات من السيارات التي يتم حجزها من قِبَل إدارة المرور أسفل كوبري الطريق الزراعي والمعروف بكوبري الفحص بمدينة بنها إلى الموقع الجديد الذي أعدته المحافظة بقرية ميت راضي بمركز بنها.

وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمنطقة واستغلال أسفل الكوبري في إقامة مشروعات تنموية للاستفادة من الموقع المتميز، فضلًا عن النهوض بالمستوى الحضاري لتلك المنطقة المطلة على النيل مباشرة بالإضافة إلى فتح شارع جديد ورصفة ليصل ما بين طريق طراد النيل وطريق الكورنيش.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة، الموقع الذي أعدته المحافظة لاستقبال المضبوطات وحفظها على قطعة أرض بقرية ميت راضي موجهًا بالحفاظ على السيارات والمعدات أثناء عملية نقلها وتكثيف دوريات الأمن بالمنطقة حفاظا عليها.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير نفق أسفل كوبري الطريق الزراعي بشارع طراد النيل والمعروف بكوبري الفحص وذلك ليتم تعميق الطريق بطول 4 متر لاستيعاب سيارات النقل، حيث يمثل الكوبري عائقًَا مروريًا في الوقت الحالي بسبب قصر المسافة بين طبقة الأسفلت وجسم الكوبري

وتأتي أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير طريق طراد النيل من بنها حتى قرية جمجرة بطول 4 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء فتحة نزلة جديدة لمدينة بنها من الطريق الزراعي عند كوبري الفحص بطول 650 متر، حيث تم وضع طبقة الأساس بطول النزلة موجهًا بدفع المشروع للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن تماشيًا مع أعمال التطوير التي تتم بشوارع مدينة بنها للنهوض بشبكة طرقها الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية للعمل على سيولة الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

واختتم محافظ القليوبية، الجولة، بتفقد أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويره ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وتشتمل أعمال التطوير على رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الأعمال والصيانة التي تتم بالكوبري بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبًا.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ، أعمال التطوير حيث تابع أعمال صب السور الخرساني للكوبري ووجّه المحافظ بضرورة الانتهاء من صب السور الخرساني قبل عيد الفطر المبارك حيث تم إزالة الأسوار الحديدية القديمة بطول الكوبري وأعلى خط مترو كلية الزراعة ووجه المحافظ بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدًا لرصفه، مشددًا على الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة من على جانبي الكوبري، مؤكدًا أنه يتم تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني، وذلك تيسيرًا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يوميًا لمواقع العمل وتذليل العقبات التي تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.