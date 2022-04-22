تواصل فعاليات «ليالي رمضان» بسور القاهرة الشمالي (صور)

بحضور جماهيري كبير، واصلت وزارة الثقافة تقديم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاعات الوزارة بسور القاهرة الشمالي، في الفترة من 9 إلى 23 رمضان.

وقدمت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عددًا من الفقرات الفنية على المسرح الروماني، بدأت بعرض فني لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي تضمن أغنياتها المعبرة عن التراث منها "مصر الحضارة، قبلي، أسمر شاغلني، والله الهوا ميال، الهوا خبط على الباب، طيب طيب، داري جمال العين، مصر الحقيقة، إلى جانب فاصل عزف موسيقى".

بينما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية رقصات "صيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، سمسميتي، بدو، التنورة، نوح الحمام، الضمة"، كما أقيمت مجموعة من الورش التي نفذتها الإدارة العامة للفنون التشكيلية وهي "قشرة خشب، برفان خشب أركت، فيانسيه، طباعة، ديكوباج، تطعيم نحاس على خشب، جلود، أشغال معادن"، إلى جانب معرض مركزي نتاج الورش السابق تنفيذها ونتاج المراسم والملتقيات الفنية، وعلى المسرح الصغير قدمت الإدارة العامة للثقافة السينمائية عرض فيلم رسوم متحركة بعنوان "Dumbo".

أقامت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى عددا من الورش الفنية والحرفية والتراثية، فنفذت الإدارة العامة لثقافة المرأة ورش "خيامية، تطريز وبري، إعادة تدوير"، وأقامت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال ورش "ديكوباج، أشغال حلى، قشرة خشب".

كما قدمت الإدارة العامة للقصور المتخصصة ورش "السجاد والحصير"، إلي جانب تنفيذ الإدارة العامة لثقافة القرية ورش "خرز وإكسسوار، رسم وتلوين، خوص ونخيل، خيامية"، بالإضافة لمجموعة من الورش الفنية للإدارة العامة لثقافة الطفل وهي "عمل كتاب مجسم عن ليلة القدر، رسم على الوجه، عمل شجرة من الفوم الجليتر، ورشة حلي من الفضة وعمل انسيال"، كما أقيم عرض مسرح عرائس بعنوان "الفراشات" لفريق مسرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، بينما قدم صندوق التنمية الثقافية ورش "قشر ونحاس".

وأقيم معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتضمن مجموعة متنوعة من العناوين منها "الخطاب القصصي عند يوسف إدريس، الشعر والتأويل، المحمدون من الشعراء، ديوان ذي الرُمة، الأوديسة، الثابت والمتحول، الحياة الإجتماعية في مصر القديمة"، بالإضافة إلى مشاركة باقي قطاعات الوزارة، حضر الفعاليات الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ونبيل نعيم مدير عام المهرجانات والمشرف على الاحتفالات بسور القاهرة الشمالى.