الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسمح بتناول الطعام والشراب فى دور السينما ووسائل النقل العام

سينما
سينما

قررت الحكومة الكورية الجنوبية السماح بتناول الطعام والشراب في دور السينما ووسائل النقل العام ابتداء من يوم 25 أبريل.

وقال رئيس الوزراء كيم بو-غيوم في اجتماع حكومي للاستجابة لفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة إن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الجهود للعودة إلى الحياة اليومية الطبيعية.

وتشمل المرافق متعددة الاستخدامات في الأماكن المغلقة التي سيتم السماح بتناول الطعام والشراب فيها، المرافق الدينية ووسائل النقل العام، مثل السكك الحديدية والحافلات السريعة.

وقال رئيس الوزراء إن إلغاء اللوائح لا يعني أن خطر العدوى قد اختفى، مضيفا أنه من أجل سد الفجوة في إجراءات احتواء الفيروس الناتجة عن رفع اللوائح، يجب الالتزام بقواعد مكافحة الفيروس وبذل جهود الوقاية من العدوى بشكل ذاتي.

وأكد أنه عند تناول الطعام والشراب في الأماكن المغلقة، يجب الامتناع عن الكلام أو الحركة، والتهوية بدقة.

ودعا كبار السن فوق سن الستين، وخاصة من هم فوق سن الثمانين، إلى تلقي جرعة معززة ثانية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وظهر  مؤخرًا متحور جديدي من  كورونا أطلق عليها العلماء إسم المؤتلف XE ، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ووفقًا لما أوردته جهات علمية دولية فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

كوريا الجنوبية الاثنين دور السينما كوريا تناول الطعام ووسائل النقل وسائل النقل العام

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وائل لطفي

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