اللبنانية سابين خالد تتعاقد على مسلسل على ربيع الجديد «نصى التانى»

تعاقدت الممثلة اللبنانية سابين خالد علي المشاركة في المسلسل الدرامي الجديد "نصي التاني" لنجم مسرح مصر على ربيع.

وتحضر سابين إلى القاهرة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر للتوقيع بشكل رسمي على العقود ليكون المسلسل التجربة الثانية لها في عالم التمثيل.

الممثلة اللبنانية سابين خالد

ويبدأ طاقم عمل المسلسل تصويره فور انتهاء التحضيرات الخاصة ببناء الديكورات واختيار الأبطال.



ولم تحدد الجهة المنتجة للمسلسل موعد عرضه وهل سيكون ضمن السباق الرمضاني المقبل أم خارجه.

وكان نجم مسرح مصر الفنان علي ربيع قد تعاقد منذ فترة على مسلسل درامي جديد بعنوان «نصي التاني».

وكان الجهة المنتجة للعمل قد تعاقدت بشكل رسمي مع «علي ربيع» على المسلسل المقرر البدء في تحضيراته خلال الأيام القادمة.

والمسلسل يدور في إطار كوميدي حول العلاقة بين الرجل والمرأة.

وكان الفنان علي ربيع قد أعلن منذ فترة عن خروجه من السباق الرمضاني الحالي والتركيز في تقديم عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة.

ويعرض لـ علي ربيع خلال موسم عيد الفطر السينمائي المقبل فيلم “زومبي”

وقال علي ربيع في تصريحات للدستور أنه سعيد بردود الأفعال حول برومو الفيلم ومن المقرر أن يبدأ تحضيرات المسلسل عقب اطمئنانه على فيلم زومبي الذي يعد أول فيلم عن الزومبي في مصر.

فيلم "زومبي" كان يحمل في البداية اسم "زومبي على جنبي" وهو من بطولة على ربيع وحمدي الميرغني وكريم عفيفي وهاجر أحمد ومن إخراج عمرو صلاح.

يذكر أن سابين خالد هى ممثلة لبنانية و هى ملكة جمال لبنان للمغتربين للعام 2013 في دولة الإمارات.

وشاركت سابين خالد في عدد من الأعمال الغنائية المصورة

وتعتبر التجربة التمثيلية الأولى لها على الشاشة الكبيرة فيلم الفيلم اللبناني “ساعة ونص خمسة” للمُخرج نديم مهنّا وكتابة كلوديا مرشليان وإنتاج شركة "NM pro"