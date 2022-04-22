الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان.. إنقاذ 64 مهاجرا علقوا في جزيرة حدودية

اليونان .. إنقاذ 64 مهاجرا علقوا فى جزيرة حدودية مع تركيا

مهاجرين
مهاجرين

أعلنت الشرطة اليونانية أنها أنقذت 64 من طالبي اللجوء بينهم 10 أطفال تقطعت بهم السبل، تركهم مهربو البشر بجزيرة صغيرة في نهر يمتد على طول الحدود البرية مع تركيا.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، قالت الشرطة إن المهاجرين تم تحديد مكانهم، بعد إبلاغ السلطات اليونانية بوجودهم، لكن المجموعة رفضت في البداية مرافقة فرق الإنقاذ في القوارب لنقلهم إلى الجانب اليوناني من نهر إيفروس.

 

وكانت المحاولة الثانية خلال نهار الخميس ناجحة.

 

وأفادت الشرطة أنها أجلت بأمان جميع الرجال البالغ عددهم 46، و8 نساء و10 أطفال، الذين قالوا إنهم مواطنون سوريون يطلبون اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

 

وأضافت أنهم قالوا إنهم تركوا على الجزيرة، بالقرب من بلدة ديديموتيشو اليونانية الشمالية الشرقية، على أيدي مهربين أخذوهم إلى هناك بقوارب من الجانب التركي.

 

وتعتبر الحدود البرية نقطة عبور رئيسية للأشخاص من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا الفارين من الحرب أو الفقر للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

 

ومساء السبت، قتلت امرأة بالرصاص بينما كانت مجموعة من المهاجرين تعبر إيفروس على متن قارب متوجهة إلى اليونان، ولم يتضح على الفور من أطلق الرصاصة القاتلة.

 

وأشارت الشرطة اليونانية إلى أنها تعرضت لإطلاق نار من الجانب التركي، وردت بإطلاق طلقات تحذيرية في الهواء.

اليونان يونان جزيرة إنقاذ مهاجرا حدودية

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وائل لطفي

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