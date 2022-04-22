مسلسل سوتس بالعربى… المراحل الخمس لعلاقة تارا عماد وأحمد داوود

فى ظل أجواء القضايا وآلاعيب المحاماة، تمثل العلاقة بين تارا عماد وأحمد داوود في مسلسل "سوتس بالعربي" خطًا رومانسيًا شيقًا، حيث تمر العلاقة بكثير من المنعطفات التي تغير قبلتها أو بخمس مراحل مختلفة جعلتها غير مستقرة ، فما هي هذه المراحل؟



مرحلة اسأل استشير

في بداية عمل آدم ( أحمد داوود) بمكتب المحاماة ، كان بحاجة إلى من يساعده على التعرف على عالم المحاماة وخبايا المكتب وكانت جوجل الشركة أو ليلى ( تارا عماد) هي التي تقوم بتلك المهمة وكانت بمثابة مرشد له.



مرحلة التلاعب بالمشاعر

كان خلال تلك الفترة يلمح أدم ( داوود) لليلى (تارا عماد) بحبه لها ولكنها كانت تصده على الرغم من حبها له، ربما ظنًا منها أنها بهذه الطريقة تجعله يحبها أكثر.



مرحلة الطرف الثالث

دخل في هذه المرحلة طرف ثالث على الخط وهي شيرين، صديقة أدم القديمة التي ارتبط بها لفترة وشعرت ليلى في تلك المرحلة أن أدم يضيع منها وادعت أن لها صديق حتى تثير غيرة أدم.



مرحلة الحب وحده لا يكفى

شهدت تلك المرحلة ارتباط لفترة وجيزة حيث اضطر آدم أن ينفصل عن ليلى بعد أن كان أمامه اختيار إما أن يرتبط بها وهو يخبىء عنها سر عدم تخرجه من الكلية وإما أن يتركها، واختار أدم أن ينفصل عنها.



مرحلة احنا زمايل وبس

يستمر آدم وليلى في الحديث سويًا وتبادل أخبار العمل دون أن يتطرق أي منهما للحديث عن حقيقة مشاعره تجاه الآخر وقد تطول هذه الفترة أو تقصر أو ربما تنتهىي بقصة حب أو ربما يبقى الوضع على ما هو عليه.

مسلسل "suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبوضيف، ليلى حسين، سارة عبدالرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.