الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أنقرة تحتج على تصريحات عراقية حول عملية «مخلب القفل»

طانجو بلغيتش
طانجو بلغيتش

احتجت تركيا لدى القائم بالأعمال العراقي المؤقت لديها نازدار إحسان شيرزاد، على تصريحات عراقية حول عملية "مخلب القفل" التركية شمال العراق.

جاء ذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بلجيتش في تصريحات صحفية.

وبيّن بلجيتش أن وزارة الخارجية التركية استدعت إلى مقرها بأنقرة الدبلوماسي العراقي المذكور، وأكدت له أن "التصريحات الصادرة عن السلطات العراقية حول عملية "المخلب القفل" أزعجت أنقرة".

وشدد المتحدث التركي على أن "المزاعم الواردة في هذا السياق لا أساس لها من الصحة"، مبينًا أنها "قدمت إلى القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق مذكرة احتجاج تتضمن وجهة النظر التركية".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية المخلب-القفل في 18 أبريل الجاري ضد الأهداف الإرهابية في شمالي العراق".

وأعرب عن "أسف بلاده من عدم تلقيها الاستجابة المنشودة من السلطات العراقية على المطالب التركية الملحة بإنهاء وجود التنظيم الإرهابي (بأراضي العراق) الذي يشكل كذلك تهديدًا لسيادة العراق واستقراره".

ولفت إلى أن "تنظيم بي كا كا، مدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية لدى العديد من الدول والمنظمات الدولية"، مبينًا أن "تركيا تفضل في الدرجة الأولى القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق بيد السلطات العراقية".

كما شدد على أن "تركيا مستعدة دائمًا للتعاون الوثيق مع العراق حيال مكافحة بي كا كا".

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وائل لطفي

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