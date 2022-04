الاختيار 3 «الحلقة 20»| مَن هو أسامة ياسين مهندس مليشيات الإخوان؟

ظهر أسامة ياسين، وزير الشباب الإخواني في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في الحلقة الجديدة من مسلسل (الاختيار 3) عن دوره كشخصية إخوانية بارزة في تشكيل وهندسة ميليشيات الجماعة الإرهابية، ويرصد “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عن الوزير الإرهابي.

في أغسطس 2013، تم القبض على أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، القيادي في تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة، وتم القبض عليه لاتهامه بالتحريض على أعمال العنف وقتل المتظاهرين، والدعوة إلى أعمال تخريبية، إضافة إلى أنه أحد المتهمين الرئيسيين في قضية قتل متظاهري مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو، وكان مسؤولا من قِبل مكتب الإرشاد عن عملية تأمين مقر الجماعة وساهم في توفير السلاح لإبعاد المتظاهرين عنه.

◘ معسكر تدريب شباب الإخوان على الأسلحة النارية

في 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أسامة ياسين بالسجن المشدد 15 سنة فى قضية تعذيب محامي بميدان التحرير إبان ثورة يناير، وذلك بعدما تقدم المحامي ببلاغ في عام 2011 يفيد بأنه تعرض للتعذيب في الميدان أثناء مشاركته في المظاهرات حتى فقد وعيه وتم حمله داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، وتم احتجازه لمدة 3 أيام عذبه فيها أسامة ياسين وعدد من الأشخاص وتعرض للصعق بالكهرباء.

«الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من (الاختيار 3) أحداث مظاهرات المصريين أمام مكتب الإرشاد، واستخدام أعضاء الجماعة الإرهابية العنف في مواجهتها.

وتضمنت الحلقة الـ 19 تسريبا جديدا لنائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، وفيه يضع خطة شيطانية لحكم مصر.

◘ أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

