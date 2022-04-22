محمد التاجى يكشف سر تفكيره فى اعتزال التمثيل (فيديو)

أبدى الفنان محمد التاجي، سعادته بالمشاركة في مسلسل "أمل فاتن حربي"، مؤكدًا أن شخصيته أعادته إلى شخصيات زمان مثل منذ مصطفى حسين وأحمد رجب، ولهذا قبل بالعمل فور قراءة السيناريو الخاص بالمسلسل.

وأضاف "التاجي"، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" الذي تقدمه اليوم الخميس، الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، المعاناة التي تعانيها فاتن أمل حربي مستمدة من الواقع.

وحول ما أثير حول اعتزاله التمثيل، أكد أنه تلك الفكرة كانت ناتجة عن عمل سابق لمسلسل "فاتن أمل حربي"، مضيفًا: "ليس لدي مهنة غير مهنة التمثيل وصعب علي ترك هذه المهنة، لكن كنت زعلت من عدم التقدير".

من جانبها، قالت الفنانة هناء الشوربجي، إنها سعيدة بعملها لأول مرة مع الفنان خالد النبوي والمخرج محمد سلامة وفريق العمل في مسلسل "راجعين يا هوى".

وعبرت الشوربجي في مداخلة هاتفية إلى البرنامج عن إعجابها بشخصية بليغ أبوالهنا، مشيرة إلى تعاطفها معه وكانت تحاول خلال أحداث المسلسل تسهل له الأمور للزواج من بنتها.

"مطبخ الستات" يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة مني عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة "CBC" حصريًا.

جدير بالذكر أن محمد التاجي يشارك في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل “فاتن أمل حربي” والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى، لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم: