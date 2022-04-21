كل ما تريد معرفته عن تفاصيل وشروط حج الجمعيات الأهلية 2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل وشروط حج الجمعيات الأهلية 2022، حيث أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، موعد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا الموسم "حج 1443هـ -2022م".

موعد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2022

وحددت الوزارة الأحد المقبل، الموافق 24 أبريل، أول يوم لتلقي الطلبات على أن تستمر عملية استقبال الطالبات حتى الخميس الموافق 12 مايو المقبل، بحسب بيان رسمي أصدرته وزارة التضامن اليوم.

حج الجمعيات الأهلية 2022

في الوقت نفسه، شكلت الوزارة غرفة عمليات خاصة بالمؤسسة القومية بهدف تسيير وتسهيل الحج بالإضافة لمتابعة إجراءات تسجيل الحجاج الذين تقدموا بالفعل، مشيرة إلى أنه تم بالفعل تخصيص رقم 023761990 كخط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين للحج هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 والمقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي قبل 1/1/2022 يحق لها التقدم لأداء الفريضة بشرط لم يوقع عليها أي جزاءات لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت في حقها اي حكم قضائي ما لم يتم تلافيها بترشيح أعضائها الراغبين في أداء فريضة الحج.

شروط حج الجمعيات الأهلية

وترصد “الدستور” في السطور التالية الشروط الواجب توافرها في الراغبين بأداء فريضة الحج من أعضاء الجمعيات هي كالآتي: