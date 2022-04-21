الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول تعليق للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد منعه من دخول روسيا

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء اليوم الخميس، أن استهدافه بالعقوبات الروسية التي تمنعه خصوصًا من دخول الأراضي الروسي، هو “شرف له".

وقال برايس أمام صحفيين: "عليّ أن أقول إن إثارة غضب حكومة تكذب على شعبها وتعامل جيرانها بوحشية وتسعى إلى خلق عالم تكون فيه الحرية بخطر، ليس أقلّ من شرف لي"، حسبما أوردت وكالة “فرانس برس”.

ومنعت روسيا في وقت سابق اليوم، 29 أمريكيًا هم مسؤولون سياسيون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، من الدخول إلى أراضيها، ردًا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك تم استهداف 61 شخصية كندية معظمهم من المسؤولين الحكوميين أو العسكريين، من خلال هذا الإجراء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان تضمن أسماء الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبة إن هؤلاء المواطنين الأميركيين والكنديين "ممنوعون من دخول روسيا لأجل غير مسمى".

وشملت العقوبة في الجانب الأمريكي العديد من المسؤولين الحكوميين مثل نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس والمتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إلى جانب العديد من الشخصيات في أوساط المال كرئيس بنك اوف أميركا النافذ براين موينيهان وفي صناعة الدفاع مثل مسؤولة شركة نورثروب غرومان كاثي واردن.

كما تم استهداف العديد من الشخصيات الإعلامية بينهم جورج ستيفانوبولوس أحد مقدمي برنامج "Good Morning America" الصباحي على قناة ABC وديفيد إجناتيوس وهو كاتب في صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الخارجية الروسية انها استهدفت هؤلاء "الصحفيين والخبراء" متهمة إياهم بالدفاع عن "أجندة معادية للروس".

في الجانب الكندي شمل الإجراء كاميرون أحمد المسؤول عن الإعلام في مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو وقائد القوات الخاصة ستيف بويفين.

وجاء ذلك بالتزامن مع قرار روسي آخر، يقضي بإغلاق قنصليات لدول البلطيق على أراضيها، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها لاتفيا وليتوانيا وإستونيا التي تندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

المتحدث بإسم الخارجية الامريكية ​روسيا​ العقوبات الروسية نيد برايس الغزو الروسي لأوكرانيا

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وائل لطفي

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