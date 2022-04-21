الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 في حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائري الأوسطي

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه بينما أصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائري الأوسطي بالقرب من كارتة حسن علام بالقاهرة الجديدة.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث بالدائري الأوسطي في القاهرة الجديدة ووجود متوفى ومصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شخص مصرع أصيب 2 آخرين حادث انقلاب سيارة نقل الدائرى الأوسطى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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