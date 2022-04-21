التحقيق فى مصرع شاب سقطت عليه عارضة مرمى أثناء لعب الكرة بالجيزة

تجرى النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في مصرع شاب إثر سقوط عارضة المرمى على رأسه أثناء لعب الكرة، كما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال «ع. ح» 19 سنة، جثة هامدة ومصاب بكسر في الجمجمة ونزيف ومقيم بميت القائد وادعاء سقوط عارضة المرمى على رأسه خلال لعب مباراة كرة قدم داخل مركز شباب كفر قاسم بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث بالانتقال وبالتحري تبين أنه أثناء لعب مباراة كرة قدم داخل مركز الشباب سقط العارضة على رأس الشاب وعند محاولة نقله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.