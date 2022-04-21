طرد نضال الشافعي من عمله في الحلقة 19 من «دايما عامر»

تصاعدت الأحداث في الحلقة الـ19 من مسلسل "دايما عامر" والذي يعرض حصريًا على عدد من القنوات المختلفة الناقلة له من بينها قناة الحياة في تمام الساعة 7:40 دقيقة مساءً، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة واتش إت الإلكترونية ضمن مسلسلات رمضان 2022.

وتعرض الفنان نضال الشافعي، والذي يجسد شخصية مستر أكرم مدرس الكيمياء في مدرسة رؤية إلى موقف محرج من خلال السنتر الذي يدرس فيه، فيطلب مستر عزازي صاحب السنتر من أكرم والذي يؤدي دوره الفنان نضال الشافعي، ليخبره بأنه قرر عدم تجديد العقد الخاص به مرة أخرى، حيث يأتي الكثير من الشكاوى ضده، من أولياء الأمور، الأمر الذي يصيب أكرم بالحزن الشديد.

مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة عدد كبير من الفنانين مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، ولبلبة، وميرنا نورالدين، ونضال الشافعي، وعمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، وسماء إبراهيم، وسينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية منهم يوسف وائل نور، ولمى كتكت، ومنار عبدالحليم، ويارا المليجي، تأليف ورشة كتابة، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور أحداث مسلسل “دايما عامر” حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعى الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.