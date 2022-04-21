اتحاد الجمعيات الأهلية: تقديم كافة المساعدات والدعم لتوفيق أوضاع جميع الكيانات

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعداد الكامل لتقديم كافة المساعدات والدعم لجميع الكيانات في عمليات توفيق الأوضاع، وذلك فى ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2022 عام منظمات المجتمع المدني.

ودعا الاتحاد جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات فى جميع المحافظات بتقديم المساعدات العينية والنقدية والخدمات المجانية للأسر الأكثر احتياجا لتخفيف المعاناة عنهم، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية والتي تمر بها كل دول العالم ومنها مصر، وذلك في إطار إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو السكاني.

وأعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال السكان والتنمية في المشاركة في محاور المشروع ومنها محور التمكين الاقتصادي للمرأة والمساهمة في توفير خدمات تنظيم الأسرة من أجل خفض الحاجات غير الملباة والمشاركة في محور التوعية لرفع الوعي بالقضية السكانية والآثار المترتبة على الزيادة السكانية الغير محسوبة وأيضاً المشاركة في المنظومة الالكترونية الموحدة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.

ويشارك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مع هيئة الرقابة الإدارية في إعداد المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030 وبصفة خاصة دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد .

وفي إطار استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتغير المناخي (COP27 ) والمخطط عقده شهر نوفمبر 2022، ينظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير حملة توعية وترويج تستهدف توعية المنظمات الأهلية بقضية التغيرات المناخية ودورها المنتظر في مواجهة تلك القضية .

كما يعكف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على دراسة بعض المقترحات التشريعية بهدف دعم العمل الأهلي وإزالة المعوقات التي تواجهه، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التنمية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحقيق للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 وهو دعم الشراكة فقد تشرف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في بالانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي والذي ضم 24 مؤسسا من المنظمات الأهلية العاملة في مجالات التنمية والرعاية بهدف التنسيق وتبادل المعلومات والشراكة في المشروعات التنموية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا .

ويحرص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على التعاون مع كافة أجهزة الدولة وفى مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، وفى النهاية نتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخالص الشكر والتقدير على دعمه للعمل الأهلي في مصر.