من خميس العهد لخميس الصعود... أعياد المسيحيين في 2022

يستقبل الأقباط خلال هذه الأيام العديد من الأعياد مختلفة وتستمر حتى يوم الأحد 12 يونيو، ويشهد الأقباط هذه الأيام على احتفالات أعياد عيد الميلاد القيامة المجيد.

ويحتفل الأقباط اليوم بخميس العهد الذي يعرف بالخميس المقدس أو الخميس الأسرار وهو عيد مسيحي أو يوم مقدس يسبق عيد الفصح؛ وهو أيضًا ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه الذي غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته.

أعياد الأقباط في شهر أبريل:

يشهد شهر أبريل اليوم الخميس 21 إبريل في سنة 2022 (يوافق 13 برمودة 1738) خميس العهد.

احتفال الجمعة العظيمة في الجمعة 22 إبريل في سنة 2022 (يوافق 14 برمودة 1738).

وسبت الفرح 23 ابريل في سنة 2022 (يوافق 15 برمودة 1738)

وعيد القيامة المجيد الأحد 24 ابريل في سنة 2022 (يوافق 16برمودة 1738).

شم النسيم يوم الاثنين 25 ابريل في سنة 2022 (يوافق 17 برمودة 1738).

أعياد الأقباط خلال عام 2022:

أحد توما يوم 1 مايو في سنة 2022 (يوافق 23 برمودة 1738).

دخول السيد المسيح مصر الاربعاء 1 يونيو في سنة 2022 (يوافق 24 بشنس 1738).

عيد الصعود الخميس 2 يونيو في سنة 2022 (يوافق 25 بشنس 1738).

عيد العنصرة الأحد 12 يونيو 2022 (يوافق 5 بؤونة 1738).

أول صوم الرسل الاثنين 13 يونيو في سنة 2022 (يوافق 6 بؤونة 1738).

عيد القديسين بطرس وبولس الثلاثاء 12 يوليو في سنة 2022 (يوافق 5 أبيب 1738).

أول صوم السيدة العذراء الأحد 7 أغسطس في سنة 2022 (يوافق 1 مسرى 1738).

عيد التجلي الجمعة 19 أغسطس في سنة 2022 (يوافق 13 مسرى 1738).

صعود جسد السيدة العذراء الاثنين 22 أغسطس في سنة 2022 (يوافق 16 مسرى 1738).

النيروز – رأس السنة القبطية الأحد 11 سبتمبر في سنة 2022 (يوافق 1 توت 1739).

تذكار ظهور الصليب المقدس الثلاثاء 27 سبتمبر في سنة 2022 (يوافق 17 توت 1739).

بدء الصوم الميلادي الجمعة 25 نوفمبر في سنة 2022 (يوافق 16 هاتور 1739).