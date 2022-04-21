الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير الليلة

تنظم دار الأوبرا المصرية، مساء الخميس، في التاسعة والنصف مساء حفلاً غنائيًا للفرقة القومية العربية للموسيقى وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة.

ويقام الحفل ضمن فاعليات ليالي دار الأوبرا الرمضانية، ويقود الحفل المايسترو حازم القصبجي، بمشاركة عدد من المطربين وهم كل من المطربة منار سمير، والمطربة هند النحاس، والمطربة سارة زكي، والمطرب إبراهيم رمضان، والمطرب محمد طارق، والمطرب أشرف وليد.

ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أشهر المؤلفات الغنائية منها قارئة الفنجان، بعد إيه، أحضان الحبايب، كامل الأوصاف، زي الهوى، في قلبي غرام، عنابي، يا خلي القلب، سحب رمشه، سيبولي قلبي وارحلو، ماليش أمل، أوعدك، اشتروني، لو سألوك، حكايتي مع الزمان، زي العسل، لولا الملامة، أنا قلبي إليك ميال، وغيرها من الأغنيات.

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

- تفتح أبواب دخول الحفل تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

- ممنوع التصوير.

تأسست الفرقة القومية العربية للموسيقى 1989 بواسطة الدكتورة رتيبة الحفني وتولى قيادة الفرقة المايسترو سليم سحاب حتى الآن، نجحت الفرقة على مدار 3 عقود في لفت أنظار وأسماع الجماهير للقيم الفنية الأصيلة في فنون الموسيقى العربية.