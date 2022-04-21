بيت الزكاة: صرف الإعانة الشهرية للمستحقين يوم ٢٦ أبريل

قرر بيت الزكاة والصدقات تعجيل صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة والصدقات عن شهر مايو لتصرف يوم ٢٦ أبريل، بكافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

يأتي القرار بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك حتى تتمكن الأسر التي تصرف الإعانة الشهرية المقدمة لهم من بيت الزكاة والصدقات من الحصول عليها قبل إجازات عيد الفطر المبارك بوقت كافي.

ويستفيد من الإعانة النقدية الشهرية التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات حوالي نصف مليون شخص موزعين على كافة محافظات الجمهورية، ويعمل بيت الزكاة على اختيار الأسر المستحقة للدعم بعد استيفائها لكافة الشروط والضوابط الموضوعة ضمانا لصرف أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.