الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بيت الزكاة: صرف الإعانة الشهرية للمستحقين يوم ٢٦ أبريل

بيت الزكاة
بيت الزكاة

قرر بيت الزكاة والصدقات تعجيل صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة والصدقات عن شهر مايو لتصرف يوم ٢٦ أبريل، بكافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

يأتي القرار بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك حتى تتمكن الأسر التي تصرف الإعانة الشهرية المقدمة لهم من بيت الزكاة والصدقات من الحصول عليها قبل إجازات عيد الفطر المبارك بوقت كافي.

ويستفيد من الإعانة النقدية الشهرية التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات حوالي نصف مليون شخص موزعين على كافة محافظات الجمهورية، ويعمل بيت الزكاة على اختيار الأسر المستحقة للدعم بعد استيفائها لكافة الشروط والضوابط الموضوعة ضمانا لصرف أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الزكاة والصدقات بيت الزكاة مستوى الجمهورية

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وائل لطفي

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