الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر يشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

مراسم أداء اليمين
مراسم أداء اليمين الدستورية لمجلس القيادة الرئاسي

شارك السفير أحمد فاروق، سفير مصر غير المقيم لدى اليمن، في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التي جرت في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن»، أول أمس، الثلاثاء، بحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.

سفير مصر لدى اليمن

وتأتي مشاركة السفير المصري في مراسم أداء اليمين الدستوري، تأكيدًا لترحيب مصر بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق.

وتأمل مصر أن تسهم هذه الخطوة في عبور اليمن الشقيق إلى بر الأمان وبلوغ الاستقرار من خلال التوصل إلى توافق يمني - يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع.

مصر اليمن سفير مصر اليمين الدستوري المرحلة الإنتقالية مراسم أداء اليمين

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