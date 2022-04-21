الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

الأشقاء الثلاثة
الأشقاء الثلاثة

اتشحت قرية أم الرزق، التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، مساء الخميس، بالسواد أثناء تشييع جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم في حادث سير وسط حالة من البكاء والنحيب.

قالت جدة الأشقاء الثلاثة إنهم فوجئوا بمكالمة هاتفية لهم لسرعة فتح ثلاثة عيون بالمقابر، وهنا فوجئت بالخبر وكادت أن تسقط مغشيًا عليها وعلمت أن المقابر من أجل دفن أحفادها، مؤكدة أنها كانت تتواصل معهم وكانت تحدثهم قبل الحادث وعندما وصل الخبر كانت الصدمة والفاجعة: “القرية كلها بتشهد بأخلاق أحفادي التلاتة، فهما كانوا ورود البلاد المضيئة”.

ولقى ثلاثة أشقاء مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق "القنطرة شرق ـ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج. 

وعقب الحادث دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، وتم نقل المصاب إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

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جماعة المختلين وطنيًا!

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