الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الأسقفية» تستقبل وزير الدولة للحكومة البريطانية

سامي فوزي
سامي فوزي

استقبل سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الخميس، طارق أحمد، وزير الدولة للحكومة البريطانية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، بحضور جاريس بيللي، سفير بريطانيا لدى القاهرة ووفد من السفارة البريطانية.

وتفقد أحمد الكاتدرائية وتعرف على الخدمة التي تقدمها الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر من خدمات روحية واجتماعية وطبية وتعليمية وثقافية، إضافة إلى خدمة اللاجئين.

من جانبه، أكد رئيس الأساقفة أن الكنيسة الأسقفية عضو فعّال في مجلس كنائس مصر، لكنها كنيسة تعود جذورها إلى كنيسة بريطانيا ومن ثم فإنها تعمل على تقريب وجهات النظر وخلق حوار وتعاون بين مصر والمملكة المتحدة.

وخلال الزيارة، تعرف اللورد أحمد على المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة الذي تفتتحه الكنيسة الأسقفية يوم السابع والعشرين من أبريل الجاري حيث قدم الدكتور منير حنا، مدير المركز شرحًا تفصيليًا عن أهداف المركز الذي يطمح إلى خلق تفاهم ديني وعيش مشترك بين المسلمين والمسيحيين.

وقال الدكتور منير حنا، إن المطران سامي فوزي كلفه بمهمة تأسيس المركز الذي يهدف لتعريف المسيحيين، خاصة الغربيين بتعاليم الإسلام وكذلك تقديم معرفة علمية عن المسيحية للمسلمين بهدف خلق تفاهم مشترك وحوار ديني.

سامي فوزي أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي

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وائل لطفي

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