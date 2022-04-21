الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الشباب المتأهلين للمسابقة القومية لمراكز الفنون

الأعمال
الأعمال

هنأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أبنائه الشباب المتميزين الذين تأهلوا للتصفيات النهائية للمسابقة القومية لمراكز الفنون بالمحافظات فى مجال الفنون التشكيلية والمقرر إقامتها بمحافظة الإسكندرية الشهر المقبل، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح وحصد المراكز المتقدمة لتحقيق التمثيل المشرف لاسم محافظة أسوان فى هذه المسابقة القومية. 

IMG_٢٠٢٢٠٤٢١_١٥١٣٢٥

ومن جهته، أكد ناصر سليم، مدير الشباب والرياضة بأسوان، أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اختتمت التصفيات التمهيدية المؤهلة لنهائيات هذه المسابقة القومية وأسفرت عن فوز وتأهل عدد 5 من الشباب بعد تقديمهم لأعمال فنية متميزة في مجالات الفنون التشكيلية ومنها مجال الجرافيك الذي فازت فيه زينب حسن، ومجال التصوير الضوئى الذى فاز فيه أحمد ماهر، بالإضافة إلى مجال التصوير الزيتى والذى فاز فيه كل من أمنية علي وعبير رمضان وشهاب الدين محمد. 

IMG_٢٠٢٢٠٤٢١_١٥١٣٥٦

وأكد أن التصفيات النهائية للمسابقة القومية لمراكز الفنون بالمحافظات سوف تستضيف فعالياتها المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية وذلك خلال الفترة  من 11 حتى 16 مايو القادم. 

أسوان الشباب والرياضة محافظ أسوان وزير الشباب والرياضة المحافظات تستضيف محافظة أسوان الفنون التشكيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

أول تعليق رسمى من وزارة الصحة بشأن الالتهاب الكبدى الغامض (خاص)

غضب أولياء أمور طلاب الثانوية بعد منع الكتاب المدرسي.. و«التعليم» تطمئنهم

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

بتوجيهات الرئيس.. بدء صرف معاشات مايو غدا

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

استبدال العقوبة لـ«الخدمة العامة».. تحركات برلمانية لحل أزمة الغارمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلى الحرم القدسى

16 بندًا لمنع انتهاكات إسرائيل.. بيان اللجنة العربية حول الأوضاع فى الأقصى

اللجنة العربية تدين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى