مصر والسعودية.. موعد عيد الفطر 2022 وإجازات القطاعين الخاص والحكومي

متى يبدأ عيد الفطر 2022، يبحث المسلمون في جميع أنحاء العالم عن موعد عيد الفطر 2022 Eid al-Fitr في مصر وباقي الدول العربية.

موعد عيد الفطر 2022 في السعودية

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر 2022 للقطاعين الخاص والحكومي، في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر"، إن الإجازة تبدأ بنهاية دوام يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هـ، الموافق 30 أبريل 2022، وذلك لمدة 4 أيام، وذلك للقطاع الخاص.

أما إجازة العيد في السعودية للقطاع الحكومي تبدأ بنهاية يوم الخميس 28 أبريل 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8 مايو 2022.

موعد عيد الفطر 2022 في مصر

ويقدم "الدستور" من خلال هذا التقرير موعد إجازة عيد الفطر 2022 في مصر بالتفصيل طبقا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تبدأ الاجازة الرسمية من 28 أبريل وحتى 5 مايو.

الخميس 28 أبريل 2022 اجازة عيد العمال 2022 الجمعة 29 أبريل 2022 اجازة اسبوعية السبت 30 أبريل 2022 اجازة اسبوعية الاحد 1 مايو 2022 وقفة العيد 2022 الاثنين 2 مايو 2022 أول يوم عيد الثلاثاء 3 مايو 2022 ثاني يوم عيد الاربعاء 4 مايو 2022 ثالث يوم عيد الخميس 5 مايو 2022 رابع يوم عيد الجمعة 6 مايو 2022 اجازة اسبوعية السبت 7 مايو 2022 اجازة اسبوعية

رسائل وعبارات التهنئة بعيد الفطر 2022 Eid al-Fitr

وتختلف أشكال المعايدة في العيد الصغير 2022 من بلد عربي لبلد عربي آخر، وقد روى جبير بن نفير أن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: "تقبل الله منا ومنك".

وفي الجزائر يقال: صحة عيدكم.

ففي المغرب مثلًا يقال: عواشر مبروكة ومبروك العيد.

وفي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يتبادلون التهنئة بعبارة "عساكم من عواده".