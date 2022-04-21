الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر والسعودية.. موعد عيد الفطر 2022 وإجازات القطاعين الخاص والحكومي

عيد الفطر
عيد الفطر

متى يبدأ عيد الفطر 2022، يبحث المسلمون في جميع أنحاء العالم عن موعد عيد الفطر 2022 Eid al-Fitr في مصر وباقي الدول العربية.

موعد عيد الفطر 2022 في السعودية

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر 2022 للقطاعين الخاص والحكومي، في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر"، إن الإجازة تبدأ بنهاية دوام يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هـ، الموافق 30 أبريل 2022، وذلك لمدة 4 أيام، وذلك للقطاع الخاص.

أما إجازة العيد في السعودية للقطاع الحكومي تبدأ بنهاية يوم الخميس 28 أبريل 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8 مايو 2022.

موعد عيد الفطر 2022 في مصر

ويقدم "الدستور" من خلال هذا التقرير موعد إجازة عيد الفطر 2022 في مصر بالتفصيل طبقا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تبدأ الاجازة الرسمية من 28 أبريل وحتى 5 مايو. 

الخميس28 أبريل 2022اجازة عيد العمال 2022
الجمعة29 أبريل 2022اجازة اسبوعية
السبت30 أبريل 2022اجازة اسبوعية
الاحد1 مايو 2022وقفة العيد  2022
الاثنين2 مايو 2022أول يوم عيد
الثلاثاء3 مايو 2022ثاني يوم عيد
الاربعاء4 مايو 2022ثالث يوم عيد
الخميس5 مايو 2022رابع يوم عيد
الجمعة6 مايو 2022اجازة اسبوعية
السبت7 مايو 2022اجازة اسبوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسائل وعبارات التهنئة بعيد الفطر 2022 Eid al-Fitr

وتختلف أشكال المعايدة في العيد الصغير 2022 من بلد عربي لبلد عربي آخر، وقد روى جبير بن نفير أن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: "تقبل الله منا ومنك".

txt

دار الإفتاء المصرية: صلاة التسابيح تُصلى أربع ركعات دون تشهد أوسط

txt

تعرف على موعد عيد الأضحى 2022 وطريقة أداء صلاتها

وفي الجزائر يقال: صحة عيدكم.

ففي المغرب مثلًا يقال: عواشر مبروكة ومبروك العيد.

وفي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يتبادلون التهنئة بعبارة "عساكم من عواده".

 

 

 

عيد الفطر 2022 موعد عيد الفطر 2022 موعد عيد الفطر 2022 في مصر العيد الصغير 2022 موعد عيد الفطر 2022 في السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

أول تعليق رسمى من وزارة الصحة بشأن الالتهاب الكبدى الغامض (خاص)

غضب أولياء أمور طلاب الثانوية بعد منع الكتاب المدرسي.. و«التعليم» تطمئنهم

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

بتوجيهات الرئيس.. بدء صرف معاشات مايو غدا

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

البورصة تربح 8.6 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع.. وإلغاء عمليات الشمس للإسكان والإسماعيلية للتطوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلى الحرم القدسى

16 بندًا لمنع انتهاكات إسرائيل.. بيان اللجنة العربية حول الأوضاع فى الأقصى

اللجنة العربية تدين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى