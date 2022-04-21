أسامة ربيع ومحافظ السويس يتفقدان مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالقناة

تفقَّد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها مساء أمس الأربعاء، موقع مشروع تطوير القطاع الجنوبي، للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة سير العمل.

وخلال جولته التفقدية، حرص الفريق أسامة ربيع، واللواء عبدالمجيد صقر، على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشاركة في المشروع بشقيِّه والتعرف على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع، حيث بلغت معدلات الإنجاز بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم ١٢٢ إلى الكم ١٣٢.

أسامة ربيع ومحافظ السويس يتفقدان مشروع تطوير القطاع

عقب ذلك، شارك الفريق أسامة ربيع، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، العاملين بالمشروع، الإفطار على متن الكراكة حسين طنطاوي، وحرصًا على تبادل الحديث معهم وتوجيه الشكر لهم على ما يبذلونه من جهد متواصل في مختلف الظروف.

أسامة ربيع ومحافظ السويس يتفقدان مشروع تطوير القطاع

ونقل رئيس هيئة قناة السويس، ومحافظ السويس، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في العمل على رفعة القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.

وأعلنت الهيئة أن معدلات الإنجاز بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم ١٢٢ إلى الكم ١٣٢ ترقيم قناة بلغت ما يقرب من ٢١%، بإجمالي كميات تكريك قدرها ١٣ مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

وأيضًا بلغت إجمالي معدلات التكريك بموقع مشروع توسعة القناة من الكم ١٣٢ إلى الكم ١٦٢ حوالي ٥ مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت ٢٨%.

أسامة ربيع ومحافظ السويس يتفقدان مشروع تطوير القطاع

وأكد رئيس الهيئة، أن معدلات الأداء تمضي بخطى متسارعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد والاستفادة بما سيتيح المشروع من زيادة عامل الأمان الملاحي وتحسين حركة الملاحة بالقطاع الجنوبي للقناة، فضلًا عن تأثيره على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بهذه المنطقة بمعدل ٦ سفن إضافية.

أسامة ربيع ومحافظ السويس يتفقدان مشروع تطوير القطاع