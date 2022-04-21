نجاة طفلين من الموت المحقق بحادث في قنا وإصابة 4 في انقلاب ملاكي

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا -سوهاج، بالقرب من كافتيريا جمال، باتجاه سوهاج.

تلقى اللواء مسعد عبد الجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق؛ يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- سوهاج الصحراوي أمام كافتيريا جمال باتجاه سوهاج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا، أحمد عبد الحميد أحمد، يبلغ من العمر 31 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة، وطفليه حسن 3 سنوات، بسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد، جرح بالزراع الأيمن، ودعاء محمد محمود، تبلغ من العمر 39 عاما، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا - سوهاج الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

وفي سياق آخر، قد انتقل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إلى موقع حادث تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس سياحى على طريق مصر – أسوان الزراعى ، بالقرب من قرية الجبلاوى التابعة لمركز قنا ، والذى أسفر عن مصرع شخص، وإصابة اثنين آخرين جميعهم مصريين، دون وقوع أى إصابات لدى السائحين، رافقه اللواء عاطف نجيب مساعد مدير أمن قنا، والعميد أحمد صقر مدير إدارة المرور، والعميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

قال محافظ قنا إنه تم الدفع بشكل فوري بعدد 12 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وجاري نقل حالة الوفاة إلى مشرحة المستشفى، مشيرا إلى أنه تم الإطمئنان على صحة وسلامة المصابين والسائحين فى موقع الحادث بمعرفة المسعفين، وأضاف أنه تم توفير أتوبيس سياحى بديل لنقل السائحين إلى وجهتهم، ورفع آثار الحادث لتسيير حركة مرور السيارات.

وعقب ذلك توجه محافظ قنا إلى مستشفى قنا العام لمتابعة حالة المصابين برفقه الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، والدكتور أيمن السيد مدير الطوارئ والرعاية العاجلة والحرجة، حيث تم إجراء فحوصات كاملة لهم للإطمئنان على حالتهم، كما وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما أمر بسرعة إنهاء تصريح الدفن الخاص بحالة الوفاه وتسليم الجثمان لذويه.

يُذكر أن الأتوبيس السياحى كان يقل 38 سائحا بولنديا قادمين من مدينة مرسى علم ومتجهين إلى مدينة الأقصر.