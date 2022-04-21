الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط شخصين بـ2.4 كيلو «حشيش» في الشروق

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو و400 جرام ومبلغًا ماليًا و2 هاتف محمول، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلالهما إحدى السيارات ملك شقيق أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

مديرية امن القاهرة الحشيش الإسماعيلية قسم شرطة الشروق مخدر الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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