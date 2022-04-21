النيابة تأمر بتفريغ فيديوهات تعدي سيدة على فتاتين بمترو الأنفاق

تواصل نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق فى واقعة اعتداء سيدة على 3 فتيات في مترو الأنفاق، داخل إحدى عربات السيدات بالمترو، اعتراضا على الملابس التي ترتديها إحداهن، والتي وصفتها السيدة بالفاضحة.

وأمرت النيابة بعرض وتفريغ الفيديوهات المصور لكشف ملابسات الواقعة، كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو لسيدة تعتدي بالضرب على فتاة داخل مترو الأنفاق، اعتراضا على الملابس التي كانت ترتديها.

وتم تصوير الفيديو من إحدى الفتيات المعتدى عليهم ، والتى نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت سلمي محمد، الطالبة بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، إنها كانت بصحبة صديقتيها سلمى وآية، في المترو، وفوجئن بالسيدة تقول لصديقتها آية: "لِمِّي دراعك، في شباب طالعة ونازله، وأنتي إزاي تلبسي كدة؟".

وأضافت صاحبتي ردت عليها: "ماله لبسي، أنا لابسة عادي ،وفعلا هي كانت لابسة عادي، تي شيرت نص كم، وما فيهوش أي حاجة، ووجهت لنا السباب بكلام بذيء، وكل اللي في المترو ردوا عليها إنها حرية شخصية، وبعدين إحنا في مترو سيدات، مفيهوش رجالة".

وتابعت الفتاة، "لما عِرْفِت إننا بنصورها، رمت الموبايل، وشتمت بزيادة، وقلعت لنا الشبشب، وكانت عايزه تضربنا بيه، والناس حاولت تسكِّتْها، وقعدوا يقولوا لها هي لابسة عادي، وأنتِ مالكيش دعوة، بس هي استمرت، وضربت فينا، ولحد ما نزلت وهي بتشتمنا بكلام بشع، واستمرت المشاجرة من محطة الملك الصالح حتى حدائق المعادي".