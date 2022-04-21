دورة تدريبية لتعليم لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الاحتياجات بمياه سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع المؤسسة العربية الإفريقية للأبحاث والتنمية المستدامة البرنامج التدريبي لغة الإشارة للتعامل مع الصم وضعاف السمع، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه حضر البرنامج التدريبي 25 متدربا من مراكز خدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة بهدف إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بمراكز خدمة العملاء ولتأدية الخدمة لجميع المواطنين بسهولة ويسر وبجودة عالية.

وأوضحت المهندسة دعاء ناصر مدير مركز التدريب، أن الدورة التدريبية تناولت اختيار أهم الكلمات التي تيسر وتسهل التواصل بين العاملين بمركز خدمة العملاء والصم وضعاف السمع في الموضوعات والجمل والكلمات المتخصصة بالعملاء والأحرف والأسرة والوظائف والوزارات والتعليم والصحة والألوان والأعياد والاتجاهات والطرق والأرقام ووحدات القياس والوقت والمحافظات والبيئة والإشارات العامة، وذلك لتأهيل العاملين على التعامل السليم والمناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة، وأنه في نهاية البرنامج التدريب تم منح المتدربين شهادات اجتياز التدريب.

وأشارت مها غازى مدير إدارة الإعلام إلى أن الشركة تستهدف 60 متدربا يمثلون جميع العاملين بمراكز خدمة العملاء، وأن المؤسسة العربية الأفريقية كرمت المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار لمجهوداته وحرصه على تأهيل العاملين بمراكز خدمة العملاء للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

كان أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم شراء عدد 2 كباش مجهز على سيارة بقيمة 5.8 مليون جنيه وشراء عدد 2 حفار هيدروليكى بقيمة 4.7 مليون جنيه ونافورى بقيمة 4 ملايين جنيه، وأن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفني، إلى أن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية، وأنه تم تخصيص كباش مجهز بفرع صرف صحى البلينا للقيام بجميع المهمات والأعمال بقطاع جنوب والذى يشمل مراكز جرجا والبلينا ودار السلام، كما تم تخصيص الكباش الآخر لفرع صرف صحى طهطا للقيام بجميع اعمال قطاع شمال والذي يشمل مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة، كما يقوم الحفار الهيدروليكي بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تخصيص معدة النافورى لفرع صرف صحى سوهاج للقيام بأعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى.