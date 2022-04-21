الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لسرقة 1000 متر كابلات نحاس

«بمخدر في السحور».. حبس 4 بقتل خفيرا وأصابوا آخر بمحطة كهرباء المنصورية

حبس 4 بقتل خفيرا
حبس 4 بقتل خفيرا

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس 4 متهمين بقتل خفير وإصابة آخر من حراسة محطة كهرباء المنصورية بالهرم  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتواصل النيابة التحقيق مع المتهمين الذين نفذوا جريمتهم، بعدما قاموا بوضع مخدر للمجني عليهم في السحور عقب زعمهم بتوزيع وجبات سحور على المواطنين، وسرقة ألف متر كابلات نحاس.

وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه للوقوف علي أسباب الوفاة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة.

- تفاصيل الواقعة

كان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغا من مدير مخازن شركة الإسكندرية للإنشاءات التي تتولى تنفيذ مشروع محطة كهرباء المنصورية بدائرة القسم بتخدير 5 خفراء تابعين للشركة بوجبة سحور والاعتداء على اثنين منهم بالضرب من قبل مجهولين ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة آخر بكدمات، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة خفير وإصابة آخر بكدمات متفرقة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وأنهم قدموا وجبة سحور مخدرة لـ 5 خفراء نتج عنها فقدان 3 منهم للوعي، بينما ظل اثنين آخرين في حالة يقظة، فأسرع المتهمون لإتمام السرقة عن طريق تقييد الخفيرين والاعتداء عليهما بالضرب ما نتج عنه وفاة أحدهما وإصابة آخر.

وأضافت التحريات أن المتهمين تمكنوا من سرقة ألف متر كابلات نحاس من المخازن، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة الجيزة متهمين قتل خفير محطة كهرباء المنصورية

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وائل لطفي

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