روسيا تغرم «جوجل» 50 ألف دولار بسبب عدم حذف «يوتيوب» معلومات «كاذبة»

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الخميس، إن موسكو فرضت غرامة على شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت قدرها أربعة ملايين روبل (50 ألف دولار)؛ بسبب عدم حذفها معلومات تعتبرها موسكو "كاذبة" عن عمليتها العسكرية الخاصة فيأوكرانيا.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية في وقت سابق هذا الشهر إنها تتخذ خطوات لمعاقبة جوجل "لنشر أكاذيب" على تطبيق يوتيوب وكانت قد حذرت الشركة الأمريكية من قبل من أنها ستتعرض لغرامة إذا لم تلتزم.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير، فيما وصفته بأنه عملية عسكرية خاصة لخفض قدرات أوكرانيا العسكرية والقضاء على أشخاص تقول إنهم قوميون خطرون.