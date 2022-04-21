ضبط 843 توصيلة مياه مخالفة بقرى الفيوم

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الإدارة العامة للرقابة والمتابعة تمكنت من ضبط ٨٤٣ توصيلة مياه مخالفة بيانها كالآتي: "١٦٥ توصيلة منزلية فرق مقايسة ، ٥٤٨ توصيلة مياه مخالفة، ٢٤ توصيلة منزلية فرق مقايسة بمركز أبشواي، ١٠٦ توصيلات مياه مخالفة داخل نطاق الوحدة المحلية بالحجر بمركز إطسا".

وشدد رئيس الشركة على ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة والتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه التعدى على شبكات المياه وتوصيل المياه داخل المنازل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصيل مما يجعلهم تحت طائلة القانون.

وكان قد سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كوبونات المساعدات المالية لعدد من السيدات الريفيات الأولى بالرعاية، بمركز شباب إطسا، بالتعاون بين المحافظة والبنك الزراعي المصري بالفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والمهندس أيمن فرغلى الشريف رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، ومحسن الفل مدير دعم وتطوير فروع البنك الزراعي بالفيوم، وعدد من السيدات المستحقات.

وخلال كلمته، هنأ محافظ الفيوم الجميع بمناسبة شهر رمضان الفضيل، واقتراب عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، موجهاً الشكر لمسئولى البنك الزراعى المصري لمشاركتهم وإسهاماتهم فى مجال العمل المجتمعي، مشيداً بدور البنك الزراعي في ذلك، لافتاً إلى أن البنك يعد شريكاً إيجابياً فى العديد من الفعاليات مثل سداد ديون الغارمات، ومبادرة "باب رزق" التى يوفر لها البنك قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف المحافظ، أن توفير كوبونات المساعدات المالية من قبل البنك الزراعي المصري، يأتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن الكوبون المالي يعطى حرية أكبر للسيدات المستفيدات دون فرض توفير مساعدة بعينها، مما يعد تغييراً للمشهد إلى الوضع الإيجابي فى آليات توفير المساعدات للمستحقين، مؤكداً أن الدولة المصرية قادرة بجهود أبنائها المخلصين بشتى القطاعات في تجاوز الأزمات، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.