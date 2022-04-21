بدء حصاد القمح بمنطقة سهل الطينة في بورسعيد.. اليوم

يشهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بدء موسم حصاد القمح بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، حيث بدأ مزارعي القمح في توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية، وتم توريد أول كمية بلغت ١٩ طنًا من الأقماح للصوامع المتواجدة بمطحن بورسعيد.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد، تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، موجهًا بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية لمتابعة عملية توريد القمح وفقًا للضوابط المحددة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد بمناطق شرق وجنوب المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد، على أن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي، نظرا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة، موجها بأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة وتضافر الجهود ودعم جهود الدولة في توفير أكبر كمية من القمح.

وأشار إلى تكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة، لافتًا إلى أن كمية القمح المنزرعة في بورسعيد هذا العام بلغت ١٥ ألف فدان، موزعة على منطقة شرق وجنوب المحافظة، والمتوقع إنتاجه ٣٥ ألف طن من القمح خلال الموسم الجاري.