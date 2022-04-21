الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كيف تُرتب كنيسة الروم الأرثوذكس صلوات أسبوع الآلام العظيم؟

كنيسة
كنيسة

قال الأنبا نقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس إنه في كنيسة الروم الأرثوذكس خلال الأسبوع المقدس العظيم، تكون الصلوات المسائية هي خدمة صلاة سحر اليوم التالي، وهي تبدأ من مساء يوم أحد الشعانين. بمعنى أن صلاة الختن الأولى في عشيّة يوم أحد الشعانين هي خدمة صلاة سحر يوم الاثنين العظيم، وهكذا صلاة  ختن يوم الاثنين هي خدمة صلاة سحر يوم الثلاثاء لعظيم المقدس، وصلاة ختن يوم الثلاثاء هي خدمة صلاة سحر يوم الأربعاء العظيم المقدس.

وتابع: وفي يوم الأربعاء المقدس تقام مساء صلاة الزيت المقدس الكُبرى، وهي ليست مرتبطة بصلاة المساء أو صلاة الصباح.

وأضاف: أما الصلوات الصباحية خلال الأسبوع المقدس العظيم فتكون صلاة عشية نفس اليوم. ففي الأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء صباحًا تقام خدمة القُدسات السابق تقديسها وهي خدمة مسائية.

وتابع: وفي يوم الخميس العظيم صباحًا يحتفل بقداس باسيليوس الكبير المرتبط بخدمة صلاة غروب يوم الخميس. وفي المساء تقام خدمة صلب يسوع المسيح وهي خدمة يوم الجمعة صباحًا. وفي يوم الجمعة العظيم صباحًا تقام خدمة إنزال المصلوب وهي خدمة مساء اليوم. وفي المساء تقام خدمة جناز المسيح وهي خدمة يوم السبت صباحًا.

أما في يوم السبت العظيم صباحًا تقام خدمة سبت النور وفيها يحتفل بقداس باسيليوس الكبير المرتبط بخدمة صلاة غروب يوم السبت وفيه يقرأ المقطع الإنجيلي (متى 1:28-20) الذي فيه: "في غلس السبت من أول الأسبوع جائت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر.. فأجاب الملاك وقال للمرأتين، لا تخافا أنتما اقد علمت أنكما تطلبان يسوع المصلوب، إنه ليس هنا قد قام كما قال...".

وتابع: أما في يوم أحد القيامة المجيد ففي صباح اليوم يحتفل بقداس العيد قد جرت العادة في بعض الكنائس أن يحتفل بقداس العيد في وقت متأخر من مساء يوم السبت على أن ينتهي القداس الإلهي مع بدء يوم الأحد العظيم.

كنيسة الروم الأرثوذكس الروم الارثوذكس أحد الشعانين أسبوع الآلام ليست مرتبطة يوم الجم

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